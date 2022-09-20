Еще 9 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления
Сегодня, 18:15 Вадим Карасев
Microsoft объявила новый список игр из подписки Game Pass, которые получают с сегодняшнего дня поддержку сенсорного управления. В этот список вошли следующие проекты:
Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered
Road 96
Shadowrun Returns
Shadowrun: Dragonfall
Shadowrun: Hong Kong
This War of Mine
Torment: Tides of Numenera
Кроме того, Microsoft сразу анонсировала, что игра Grounded, которая 27 сентября выйдет в полноценный релиз, получит поддержку сенсорного управления сразу после выхода.
По материалам: newxboxone