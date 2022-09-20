Еще 9 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления
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Еще 9 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления

Еще 9 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления


Microsoft объявила новый список игр из подписки Game Pass, которые получают с сегодняшнего дня поддержку сенсорного управления. В этот список вошли следующие проекты:



Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition



Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered



Road 96



Shadowrun Returns



Shadowrun: Dragonfall



Shadowrun: Hong Kong



This War of Mine



Torment: Tides of Numenera

Кроме того, Microsoft сразу анонсировала, что игра Grounded, которая 27 сентября выйдет в полноценный релиз, получит поддержку сенсорного управления сразу после выхода.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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