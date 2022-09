Еще 9 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления

Вадим Карасев





Microsoft объявила новый список игр из подписки Game Pass, которые получают с сегодняшнего дня поддержку сенсорного управления. В этот список вошли следующие проекты:

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary EditionNi no Kuni: Wrath of the White Witch RemasteredRoad 96Shadowrun ReturnsShadowrun: DragonfallShadowrun: Hong KongThis War of MineTorment: Tides of Numenera

Кроме того, Microsoft сразу анонсировала, что игра Grounded, которая 27 сентября выйдет в полноценный релиз, получит поддержку сенсорного управления сразу после выхода.