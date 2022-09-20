Европа хочет "купить" у Молдавии отказ от российского газа
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Европа хочет "купить" у Молдавии отказ от российского газа

Европа хочет "купить" у Молдавии отказ от российского газа

Европа собирается выделить Молдавии кредит в размере 300 млн евро в обмен на отказ от российского газа, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну. В соглашении о кредите от Европейского банка реконструкции и развитии говорится, что Кишинев не имеет возможности этими деньгами оплачивать топливо, поставляемое "Газпромом".

"У Молдавии есть соглашение на 300 млн с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ", - сказал Спыну в эфире Jurnal.

Для компенсации высокой стоимости газа средства также использовать нельзя. Предполагается, что власти страны смогут на эту сумму купить "газ на свободном рынке".


Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что власти республики не выполняют условия договора о поставках газа с "Газпромом", чем приближают ситуацию, в которой российская корпорация будет вынуждена разорвать соглашение.

Молдавия постоянно задерживает платежи за уже импортированный газ, не выплачивает долг более $700 млн, накопившийся еще за предыдущие 5 лет, и регулярно позволяет себе недружественные выпады в адрес России, которая, в свою очередь, грозится остановить поставку газа, но все же не делает этого. Результатом стал энергетический кризис в стране, где теперь в качестве важного энергоносителя ценятся дрова.

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По материалам: uposters.ru

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