Европа хочет "купить" у Молдавии отказ от российского газа
Европа собирается выделить Молдавии кредит в размере 300 млн евро в обмен на отказ от российского газа, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну. В соглашении о кредите от Европейского банка реконструкции и развитии говорится, что Кишинев не имеет возможности этими деньгами оплачивать топливо, поставляемое "Газпромом".
Для компенсации высокой стоимости газа средства также использовать нельзя. Предполагается, что власти страны смогут на эту сумму купить "газ на свободном рынке".
Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что власти республики не выполняют условия договора о поставках газа с "Газпромом", чем приближают ситуацию, в которой российская корпорация будет вынуждена разорвать соглашение.
Молдавия постоянно задерживает платежи за уже импортированный газ, не выплачивает долг более $700 млн, накопившийся еще за предыдущие 5 лет, и регулярно позволяет себе недружественные выпады в адрес России, которая, в свою очередь, грозится остановить поставку газа, но все же не делает этого. Результатом стал энергетический кризис в стране, где теперь в качестве важного энергоносителя ценятся дрова.