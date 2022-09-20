Европе предсказали неизбежную рецессию
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Европе предсказали неизбежную рецессию

Европе предсказали неизбежную рецессиюBloomberg: риск рецессии в Европе достиг максимального уровня за два годаСюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Страны еврозоны с вероятностью 80 процентов столкнутся с рецессией в первые два квартала 2023 года, предсказали экономисты, опрошенные Bloоmberg. В предыдущем опросе риск такого сценария эксперты оценивали лишь в 60 процентов.

Ключевой причиной рецессии в еврозоне стал энергокризис на фоне резкого сокращения поставок газа из России, отмечает агентство. Предприятия в Европе неизбежно вынуждены сокращать производство, и пока признаков улучшения ситуации не видно. Ожидается, что экономика Германии как одна из самых зависимых от поставок углеводородов из России может сократиться уже по итогам четвертого квартала этого года.

Для борьбы с инфляцией, которая, вероятно, достигнет максимума в 9,6 процента к концу года, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит депозитную ставку на 75 базисных пунктов до пика в 2 процента уже к февралю, предсказывают экономисты. Тем не менее, вернуться к целевому ориентиру по инфляции в 2 процента ЕЦБ удастся не раньше 2024 года, говорят эксперты.

16 сентября Евростат заявил о росте инфляции в еврозоне в августе до рекордных 9,1 процента. В месячном выражении она выросла на 0,6 процента. Во всем Евросоюзе (включая страны, использующие не евро для расчетов внутри страны) инфляция в августе достигла 10,1 процента против 9,8 процента в июле. Чтобы сдержать рост цен, в сентябре банк повысил ключевую ставку на рекордные 75 базисных пунктов, до 1,25 процента годовых, и пообещал продолжить повышение в случае необходимости.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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