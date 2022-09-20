Финляндия предложила ЕС ввести туристические санкции против России

Вадим Карасев

Финляндия предложила включить туристические визы в сферу антироссийских санкций ЕС

Финляндия предложила Европейскому союзу (ЕС) включить запрет на выдачу туристических виз в список антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России», — заявили в финском МИД.

Финляндия также попросила ЕС выдать рекомендацию странам Шенгенской зоны, чтобы они признавали недействительными, либо аннулировали визы въезжающих россиян.

«Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе, другие государства-члены могут на основании этого, препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе. Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут», — уточнили в МИД Финляндии.

Ранее канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти посоветовал кабмину страны не просто ввести запрет на въезд россиян, но и создать соответствующее национальное законодательство. По его мнению, нужно сформировать собственную законодательную базу о санкциях, которая ограничила бы и въезд россиян.