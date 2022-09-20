Гарик Харламов возмущен, что пресса занизила его траты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гарик Харламов возмущен, что пресса занизила его траты

Гарик Харламов возмущен, что пресса занизила его траты
Артист Гарик Харламов в гневе озвучил сумму своих заработков. Шоумен уже много лет работает на телевидении. Он стал одним из самых известных юмористов в стране. Примечательно, что после развода с Кристиной Асмус артист оставил дом экс-жене и дочке Анастасии. Сам он стал снимать жилье. Но недавно резидент Comedy Club озвучил сумму, которую тратит на себя в месяц. Это произошло в передаче НТВ «Ты не поверишь!». В передаче отмечалось, что Харламов тратит на себя 7 миллионов рублей в месяц, а зарабатывает благодаря телевидению. Однако артист был поражен, когда узнал, что столько на себя тратит. Он поспешил внести ясность.
«7 миллионов рублей на себя любимого? Хожу на все передачи? Откуда эта ...? Слишком сильно я себя люблю как-то! Я никогда не был в передаче «Ты не поверишь» на НТВ, я даже не верю, что такая передача существует. И 7 миллионов? Правда? Это же копейки. Специально для передачи «Ты не поверишь» я озвучу реальную сумму, которую я трачу на себя в месяц. Готовы? 70 миллиардов песо! В печать! Поделился откровением артист», — с иронией высказался Гарик. Поклонники признались, что он их насмешил. Многие посоветовали артисту всегда озвучивать свои траты и первым сообщать о всех подробностях в личной жизни, чтобы было меньше сплетен.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

Последние новости

Стало известно о желании Эзры Миллера возглавить революцию коренных народов США
Стало известно о желании Эзры Миллера возглавить революцию коренных
Кристина Орбакайте удивила лаконичным поздравлением двойняшек Пугачевой
Кристина Орбакайте удивила лаконичным поздравлением двойняшек
Юлия Высоцкая рассказала, как опухла до неузнаваемости
Юлия Высоцкая рассказала, как опухла до неузнаваемости
Гарик Харламов возмущен, что пресса занизила его траты
Гарик Харламов возмущен, что пресса занизила его траты
Татьяна Тотьмянина пополняет семейный бюджет, продавая свои ненужные вещи поклонницам
Татьяна Тотьмянина пополняет семейный бюджет, продавая свои ненужные
К Алле Пугачевой подкатывает молодой дизайнер
К Алле Пугачевой подкатывает молодой дизайнер
Мэр Дербента раскрыл состояние отравившихся угарным газом в кафе
Мэр Дербента раскрыл состояние отравившихся угарным газом в кафе
Украина обстреляла Донецк и Широкую Балку
Украина обстреляла Донецк и Широкую Балку
Бездомная, жертва насилия, бывшая секс-работница. Список участниц шоу «Новые пацанки»
Бездомная, жертва насилия, бывшая секс-работница. Список участниц шоу
Последствия ранних или поздних браков для женщин: после какого возраста бесполезно выходить замуж
Последствия ранних или поздних браков для женщин: после какого
Объем ввезенных по параллельному импорту товаров оценили
Объем ввезенных по параллельному импорту товаров оценили
Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной
Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной

Топ на сегодня

Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы увеличивал себе пенис
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Российские строители восстановили мост по трассе "Мелитополь — Новоазовск" в ДНР
Российские строители восстановили мост по трассе "Мелитополь —
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой

Еще по теме

Гарик Харламов раскрыл свою зарплату
Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу
Гарик Харламов озвучил приложение «Яндекс.Навигатор»
Гарик Харламов живет рядом с бывшей женой