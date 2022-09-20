Гарик Харламов возмущен, что пресса занизила его траты

Артист Гарик Харламов в гневе озвучил сумму своих заработков. Шоумен уже много лет работает на телевидении. Он стал одним из самых известных юмористов в стране. Примечательно, что после развода с Кристиной Асмус артист оставил дом экс-жене и дочке Анастасии. Сам он стал снимать жилье. Но недавно резидент Comedy Club озвучил сумму, которую тратит на себя в месяц. Это произошло в передаче НТВ «Ты не поверишь!». В передаче отмечалось, что Харламов тратит на себя 7 миллионов рублей в месяц, а зарабатывает благодаря телевидению. Однако артист был поражен, когда узнал, что столько на себя тратит. Он поспешил внести ясность.«7 миллионов рублей на себя любимого? Хожу на все передачи? Откуда эта ...? Слишком сильно я себя люблю как-то! Я никогда не был в передаче «Ты не поверишь» на НТВ, я даже не верю, что такая передача существует. И 7 миллионов? Правда? Это же копейки. Специально для передачи «Ты не поверишь» я озвучу реальную сумму, которую я трачу на себя в месяц. Готовы? 70 миллиардов песо! В печать! Поделился откровением артист», — с иронией высказался Гарик. Поклонники признались, что он их насмешил. Многие посоветовали артисту всегда озвучивать свои траты и первым сообщать о всех подробностях в личной жизни, чтобы было меньше сплетен.