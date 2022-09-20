Германия заполнила газовые хранилища на 90 процентов

Вадим Карасев

Глава регулятора ФРГ Мюллер: Германия заполнила газовые хранилища на 90%

Германия заполнила свои подземные газовые хранилища (ПХГ) более чем на 90 процентов, сообщил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в своем аккаунте Twitter.

«Заполнив газовые хранилища на 90,07 процента, Германия достигла нового этапа», — подчеркнул глава регулятора. Мюллер отметил, что достижение повысит безопасность энергоснабжения страны и поможет справиться с возможными чрезвычайными ситуациями, но ФРГ необходимо продолжать пополнять запасы. Ранее правительство ФРГ обязало всех операторов заполнить подземные хранилища на 85 процентов к 1 октября, а затем на 95 процентов к 1 ноября.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, в среднем хранилища в регионе сейчас заполнены более чем на 85 процентов. Целевого уровня в 80 процентов, которого требовалось достичь к 1 ноября, уже преодолели 14 из 18 стран ЕС, имеющих газовые хранилища.

При этом данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) свидетельствуют, что в сентябре на Россию пришлось лишь 10 процентов от общего импорта газа. Сжиженный природный газ (СПГ), в свою очередь, составил уже 35 процентов поставок, газ из Норвегии — 29 процентов, из стран Северной Африки — 12 процентов, из Великобритании — 10 процентов.

По оценке экспертов консалтинговой компании «Яков и партнеры», которую приводит издание, предстоящей зимой ЕС израсходует 300 миллиардов кубометров газа. Импорт обеспечит 194 миллиардов кубометров, запасы хранилищ — 75 миллиардов кубометров, экономия при ее текущих темпах может достичь объема в 19 миллиардов кубометров. Таким образом, дефицит газа составит 12 миллиардов кубометров. Снизить потребление в таком объеме регион сможет только при полной или частичной остановке ряда отраслей, добавили специалисты.

На фоне опережения графика заполнения подземных хранилищ газ в Европе дешевеет в последние недели — 19 сентября цены упали ниже 1900 долларов за тысячу кубометров впервые с 26 июля. В сентябре стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию в рамках двухдневного визита — стороны могут заключить соглашения о поставках СПГ.

