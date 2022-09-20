Готовьте огнетушители: Горячие ирландские фермеры вместе с животными снялись для календаря 2023 года

Каждому из нас просто жизненно необходим календарь. Как зачем? Чтобы его переворачивать, конечно же (особенно актуально для сентября месяца, если вы понимаете о чём мы). И если уж и украшать свою стену этим гением печати, то пусть в нём будет изображено что-нибудь крутое. Например, ирландские фермеры с животными. Горячие ирландские фермеры с животными!

Январь

Февраль

Март

Апрель

Фотографка проекта Сиара Райан рассказала, что из-за ковидных ограничений календарь не выходил пару лет, поэтому в этом выпуске (к слову, он будет уже 13-м) собраны фотографии 2019-2021 года. И какая радость, что мир вновь увидит этих крутых парней и их четвероногих друзей!

Май

Июнь

Июль

Август

Подобный проект есть ещё у одних парней — у австралийских пожарных. Вот они-то уж точно огненный ребята!

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

К слову, вот тут можете взглянуть на фермерский календарь 2019 года.

Хорошо, что в году всего 12 месяцев, так что всё, можно выдыхать! Итак, друзья, какой месяц по вашему мнению тут самый «хот, хот, хот»? 🙂