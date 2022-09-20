Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
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Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass

Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass


Игра Grounded студии Obsidian уже скоро будет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и PC в своей релизной версии 1.0. Впервые игра вышла в июле 2020 года в раннем доступе, и более чем 2 года спустя она добирается до полноценного релиза. Разработчики сообщили в социальных сетях, что Grounded ушла «на золото», то есть релизный билд подготовлен и переноса точно не будет. Выйдет Grounded на следующей неделе — 27 сентября, на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.


Релизная версия игры Grounded получит много нового контента. Разработчики обещают совершенно новую часть игрового мира — верхний двор. Кроме того, появится полноценная сюжетная кампания, которую можно пройти в одиночном режиме или кооперативе. Естественно, добавят и различный другой контент, вроде новых рецептов или секретов.

После релиза Grounded подорожает — в ранней версии игра доступна за $29,99, а релизный вариант обойдется в $39,99.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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