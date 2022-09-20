Группа Pet Shop Boys поддержала Аллу Пугачеву: "Мы восхищаемся ее мужеством и честностью"

Вадим Карасев

Участники британской группы Pet Shop Boys высказались в поддержку Аллы Пугачевой, которая несколько дней назад опубликовала пост в поддержку своего мужа Максима Галкина*.

Мы восхищаемся мужеством и честностью легендарной российской суперзвезды Аллы Пугачевой, — говорится в сообщении в официальном аккаунте группы в твиттере (заблокирован в России).

Напомним, 18 сентября Алла Пугачева опубликовала в инстаграме** пост, в котором призвала Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем.

Кроме того, певица высказалась о военной спецоперации РФ на Украине и заявила, что "наши ребята гибнут за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Пост Пугачевой вызвал большой общественный резонанс. Ее поддержали многие российские звезды и общественные деятели: Ксения Собчак, Божена Рынска, Олег Тиньков и многие другие. Некоторые известные люди, которые поддерживают спецоперацию, раскритиковали слова певицы — в том числе рэпер Тимати. В Кремле слова Пугачевой комментировать отказались.

Алла Пугачева покинула Россию в конце февраля вместе со своим мужем Максимом Галкиным*. Позже певица вернулась в Россию, а ее супруг остался за границей, где выступает с концертами.

*Признан в РФ иноагентом

**Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремисткой организацией

Ксения Смирнова