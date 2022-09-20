Губернатор Ярославской области высказался о смерти Пускепалиса
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Губернатор Ярославской области высказался о смерти Пускепалиса

Губернатор Ярославской области высказался о смерти ПускепалисаГубернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил смерть актера Сергея Пускепалиса

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил смерть народного артиста России Сергея Пускепалиса. О гибели актера он высказался в своем Telegram-канале.

«Очень большая утрата! Трагически погиб Сергей Пускепалис. В это сложно поверить. Виделись с ним еще вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актер, режиссер и руководитель. Настоящий патриот. И то, что случилось, кажется очень несправедливым», — говорится в посте Евраева.

По его словам, без Пускепалиса Ярославский театр драмы имени Волкова осиротел. Он назвал смерть артиста потерей для региона и выразил соболезнования его близким.

О смерти 56-летнего Пускепалиса стало известно 20 сентября. Он погиб в аварии в Ярославской области: автомобиль Ford Transit, на котором ехал актер, врезался в грузовую машину. Артист направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так он назвал списанную инкассаторскую машину.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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