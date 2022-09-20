Художник из Барселоны рисует граффити в заброшенных местах, изображая своих героев в жутковато-мультяшном виде
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Художник из Барселоны рисует граффити в заброшенных местах, изображая своих героев в жутковато-мультяшном виде

Художник из Барселоны рисует граффити в заброшенных местах, изображая своих героев в жутковато-мультяшном виде

Как оказалось, заброшенное здание — это не только то место, где можно случайно сломать себе ногу или руку. Художник по имени Дэвид Лозано использует облезлые стены старых домов в качестве холста, на котором он рисует свои яркие и масштабные граффити. Герои его работ выглядят настоящими мультяшками. Только пришли они к нам не из доброго мультика, а из фильма ужасов!

Симпсоны

Джеймс Пи Салливан из «Корпорации монстров»

Королева Гримхильда

Губка Боб Квадратные Штаны

Маска

«Носферату, симфония ужаса»

Королева сердец, «Алиса в стране Чудес»

Планктон

Розовая пантера

Шрек

Коржик

Скуби-Ду

Тасманский дьявол

Дэвид Лозано — не первый, кто попытался изобразить мультяшных героев в образе злодеев. Например, художник из Израиля наглядно показал, что было бы, окажись герои мультфильмов в нашем мире, полном соблазнов и алчности.

Халк

Йода

Миньон

Стрит-арты часто вызывают неоднозначное мнение у людей. Вандализм это или всё-таки искусство? Вечный вопрос. Но стоит сказать, что иногда граффити-мастера умело дарят вторую жизнь старым и невзрачным вещам. Как, например, это делает художник-хулиган по имени Том Боб.

Джокер

davidl_bcn

Согласитесь, что у художника Дэвида Лозано жутко здорово получается выполнять свою работу! А если вам захотелось побольше виртуально побродить по заброшенным местам, как по выставке картин, то заглядывайте сюда.

# Интересное
По материалам: twizz

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