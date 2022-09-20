Игру SINE MORA от Nordic Games сейчас можно забрать бесплатно для Xbox
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Игру SINE MORA от Nordic Games сейчас можно забрать бесплатно для Xbox

Игру SINE MORA от Nordic Games сейчас можно забрать бесплатно для Xbox


Игроки с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate сейчас могут забрать бесплатно для приставок Xbox One и Xbox Series X | S игру SINE MORA издательства Nordic Games. Игра доступна в рамках программы Games With Gold в корейском регионе, но ее может забрать любой желающий из Microsoft Store, авторизовавшись в своем аккаунте и забрав игру из соответствующего региона — ниже имеется прямая ссылка на нужную страницу.

SINE MORA™

Сочетая геймплей классического шутера с великолепной современной графикой, SINE MORA имеет полноценную одиночную кампанию с захватывающим сюжетом и непростой аркадный режим, рассчитанный на любителей этого игрового жанра.
Перейти в Microsoft Store

SINE MORA — это классический шутер с горизонтальной прокруткой, который вышел в марте 2012 года на Xbox 360. Игра работает на Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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