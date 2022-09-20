«Икигаи»: главные принципы счастья по-японски
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«Икигаи»: главные принципы счастья по-японски

«Икигаи»: главные принципы счастья по-японски

В каждой стране и в каждой культуре есть свои определенные принципы счастья. Япония не является исключением. Философия икигаи в этом плане отлично отражает японский менталитет и отношение к жизни.


Самый близкий перевод слова «икигаи» — «смысл жизни». Это то, ради чего хочется жить, открывать глаза и вставать с кровати каждое утро. Японцы считают, что счастье кроется в мелочах, но если вы хотите стать мудрее и найти истинный смысл жизни, то ознакомьтесь с мудростями и других народов — например, индейцев или шаолиньских монахов. Не зацикливайтесь на чем-то одном, ведь идеальный рецепт счастья до сих не был найден. Возможно, это сделаете вы.

Принцип первый: не торопитесь

Никогда не бегите впереди паровоза. Японская мудрость гласит, что если человек не начинает с малого, а пытается сразу достичь огромных высот, это его может погубить. В любом случае, самые успешные в мире люди всегда начинали с малого. Не было ни одного человека, который бы стал лучшим в мире в какой-то сфере, причем сразу, по взмаху волшебной палочки.

Японцы — народ, который прекрасно знает, что для достижения успеха нужно много трудиться, но при этом быть последовательным, осторожным и методичным.

Принцип второй: станьте свободными


Невозможно обрести успех, стать мудрее и счастливее, если вы не можете принять себя. Никто не сможет стать счастливым до тех пор, пока не избавится от желания слушать окружающих. Пока вы не перестанете зависеть от того, что вам говорят другие люди, вы не добьетесь ничего.

Настройтесь на легкую волну и будьте как ребенок — открытыми ко всему новому и чистыми душой, разумом.

Принцип третий: будьте созидательными

Никогда и ни при каких обстоятельствах человек не станет сильным и счастливы, если он вредит себе, другим людям, природе. Тут можно провести параллель с кармой. Японцы искренне верят в то, что если идти к своей мечте деструктивным путем, рано или поздно это приведет к поражению, а не триумфу.

Принцип четвертый: радуйтесь мелочам

На пути к основной и самой главной цели человек должен научиться замечать промежуточные мелкие победы. Каждая позитивная мелочь должна радовать вас, а не вгонять в негатив. Старайтесь учиться на ошибках и извлекать уроки из всего, что вы переживаете в данный момент. Благодарите судьбу за её подарки.


Принцип пятый: живите прямо сейчас

Если вы хотите творить, творите прямо сейчас. Не откладывайте свое счастье на завтра. Делайте то, чем вы наслаждаетесь, а также умейте получать удовольствие от процесса. А не от результата. Только так вы сможете обрести счастье, поскольку радость от результата эфемерна, а радость от процесса достижения цели живет с вами постоянно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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