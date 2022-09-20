Яна Поплавская наехала на Ольгу Бузову
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Яна Поплавская наехала на Ольгу Бузову

Яна Поплавская наехала на Ольгу Бузову
Ведущая и певица Ольга Бузова как кость в горле для многих звезд.   Артистке досталось от Яны Поплавской в эфире YouTube-шоу «Поясни за». Звезда фильма про Красную Шапочку рассказала, как на самом деле относится к певице, и объяснила свои резкие высказывания в ее адрес. Поплавская уверена, что у телеведущей нет никаких талантов для того, чтобы выступать на эстраде, однако она продолжает прививать молодежи интерес к сомнительной музыке и развращает свою юную аудиторию. «Взрослая, половозрелая женщина появляется перед людьми, многие из них, кстати, несовершеннолетние, в леопардовом костюме и говорит о том, что она очень любит не большой теннис, а большой пенис. Да ради Бога! Ольгины предпочтения меня не интересуют, это вопрос разговора в спальне. Но проблема в том, что для меня, как человека, который растит курс талантливых актеров, странно, когда человек, не обладающий вокальными данными, поет под фанеру, глуп, необразован, но считает, что представляет культуру. К культуре это не имеет никакого отношения!»,  — возмутилась актриса в разговоре с Машей Малиновской.
Собеседница полностью согласилась с оценкой, которую дала Поплавская, и нашла еще один изъян у звезды «Дома-2» — ее непривлекательную внешность. При этом она подтвердила, что у Бузовой большая армия фанатов, но их беда в том, что они обладают плохим вкусом. Напомним, ранее Ольгу публично унизила Лариса Долина, которая тоже поставила под сомнение таланты звезды. Артистка сравнила ее вокальные данные со способностями Давида Манукяна и заявила, что с удовольствием записала бы с ним дуэт, потому что он в отличие от Бузовой умеет петь.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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