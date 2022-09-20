Яна Поплавская высказалась о смерти известного актера
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Яна Поплавская высказалась о смерти известного актера

Яна Поплавская высказалась о смерти известного актера
Актриса Яна Поплавская поделилась своими эмоциями. Знаменитости оплакивают разбившегося в ДТП известного актера и режиссера Сергея Пускепалиса. В своих микроблогах звезды вспоминают о том, каким человеком был погибший, и выражают соболезнования его близким. К скорбящим присоединилась и актриса и общественный деятель Яна Поплавская. В телеграм-канале она поделилась эмоциями, которые испытывает в связи с трагической гибелью Сергея Пускепалиса.
«Какой же он был настоящий и в жизни, и на экране, и на театральной сцене, ни капли фальши! Потрясающий, талантливый актер и удивительный, редкий человек! Достойный, прекрасный, невероятно образованный, успевающий везде! Как много помогал, как много успел и как много еще бы успел сделать…. Где-то внутри все сжимается от непонимания и боли… Какая короткая жизнь. Царствия Небесного рабу Божьему Сергею», — написала Яна Поплавская. Напомним, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате страшной аварии в этот вторник, 20 сентября, на трассе в Ярославской области.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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