Вадим Карасев

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев прокомментировал заявление властей освобожденных территорий о проведении референдума о вхождении в состав РФ, отметив, что цели России - спасение и помощь населению республик и Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Эксперт привел данные социологических исследований ИНСОМАР отметив, что большинство жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей хотели бы принять участие в голосовании, чтобы их территории вошли в состав РФ.

Политолог подчеркнул - особенно примечателен тот факт, что всего 2% в Запорожской области и 4% в Херсонской проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе Украины. В ДНР и ЛНР этот показатель равняется 0%.

"Власть Украины последние годы занималась исключительно своими задачами по сохранению власти, а не развитием государства. Более того, русскоязычное население юго-востока Украины постоянно притеснялось, запрещалось всё, что касалось русского языка и культуры. К тому же, уже почти полгода все освобожденные территории регулярно обстреливаются киевским режимом, что сделало для местных жителей очевидным отношение к ним украинских властей и военных. Результат таких действий украинская власть увидит уже по итогам проведенных референдумов на освобожденных территориях", - заявил Есиев.

По мнению эксперта, высокий процент поддержки идеи воссоединения с Россией связан в первую очередь с возможным развитием этих территорий. В качестве пример он приводит Крым, получивший толчок к развитию с момента вхождения в состав РФ.

"Помимо прочего, такая социология - сигнал для стран коллективного Запада, которые через мнение граждан этих территорий должны понять, почему Россия начала специальную военную операцию. Цели России – спасение и реальная помощь населению, предоставление возможности для восстановления этих территорий, и нет никаких сомнений, что после присоединения новые территории получат мощнейший импульс к развитию", - отметил Есиев.