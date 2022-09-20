Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
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Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОСПрезидент Турции Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

Анкара не намерена отчитываться перед Европейским союзом (ЕС) за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

«Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу», — подчеркнул турецкий лидер.

Он отметил, что на саммите ШОС встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира. Когда мы проводили встречи со странами-членами Европейского Союза, мы не получали вопросов типа "Почему вы с ними встретились?», — указал он.

Ранее Эрдоган объявил целью Турции присоединение к ШОС. Он заявил об улучшении отношений со странами «шанхайской пятерки» при вступлении в организацию и формировании «совершенно иного положения» Турции. По его словам, страна нацелена войти в состав организации в 2023-м — на саммите, который должна провести Индия.

В ответ на это ЕС призвал Анкару согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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