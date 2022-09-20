Юлия Высоцкая рассказала, как опухла до неузнаваемости

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая призналась, что у нее опухло все лицо после косметической процедуры. Артистка стала жертвой неудачной косметической процедуры. Ведущая рассказала, что в разгар пандемии и карантина она решила воспользоваться дома салонным пилингом. Она подумала, что сможет справиться с процедурой самостоятельно, без помощи косметолога, но, как показала практика, она сильно переоценила свои возможности. «Я же такая умная, умею читать! Прочла инструкцию — и вперед», — иронизирует 49-летняя артистка. Высоцкая рассказала, что получила химический ожог лица и сильнейшую аллергию, из-за чего черты её лица изменились до неузнаваемости. Фотографировать себя в таком виде Юлия не стала, но, судя по описанию, выглядела она просто жутко.«У меня разнесло лицо так, что самоизоляция показалась счастьем. Месяц я была неузнаваемой. Это не просто покраснение или небольшая одутловатость, это измененные черты лица: раздутый нос, опухшие веки, перекошенный подбородок»,— вспоминает Юлия. С тех пор она очень осторожно подходит к выбору процедур по уходу за лицом. Она продолжает бороться с пигментацией, которая её так беспокоит, но теперь доверяет это дело профессионалам. Высоцкая, кстати, совсем недавно раскрыла один из секретов своей красоты. Она рассказала, что регулярно посещает криосауну. Впервые она прошла процедуру «заморозки» лет десять назад и с тех пор ни разу не пожалела об этом. Помимо этого она практикует лечебное голодание (под контролем эндокринолога) и вместе с мужем Андреем Кончаловским занимается скандинавской ходьбой.