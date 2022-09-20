К Алле Пугачевой подкатывает молодой дизайнер

Певицу Аллу Пугачеву поймали с молодым дизайнером. Вернувшись домой, Алла Пугачева стала подозрительно много времени проводить в компании дизайнера Игоря Гуляева. Он встречал певицу после возвращения и гулял с детьми Примадонны по столице в праздничный уикенд. Сплетники говорят, что замужнюю народную артистку связывают с дизайнером очень близкие отношения. Якобы пока муж живет за границей, Пугачева спасается от одиночества в объятиях Гуляева. Психолог Марина Гладышева просмотрела совместные фото пары и пришла к однозначному выводу о том, есть ли между ними что-то большее, чем дружба. Эксперт считает, что Пугачева не проявляет любовного интереса к дизайнеру. В ответ на страстные объятия Гуляева она съеживается и пытается от него отстраниться. По мнению психолога, язык тела артистки указывает на то, что ей неприятны эти прикосновения.«Дизайнер прижимается к Пугачевой с натянутой улыбкой, понимая, что надо сделать постановочное фото. А для Аллы Борисовны такие объятия с его стороны — проявление бестактности. И ее тело дает однозначный отклик: «мне неприятно, некомфортно», — цитирует Гладышеву источник «КП». Психолог считает, что Гуляев не интересен Примадонне как мужчина. Их общение строится на взаимной поддержке и дружбе. Дизайнер заботится о певице, пока она находится в уязвимом состоянии. При этом еще летом в СМИ попала информация о том, то Пугачева находится на грани развода с молодым мужем. В конце августа она вернулась домой после «побега» за границу с детьми, но без супруга. Юморист остался жить и работать за пределами родной страны и отказался приезжать даже ради празднования дня рождения своих детей.