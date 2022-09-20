Как обрести счастье и какие вещи в доме отталкивают любовь

Есть люди, у которых есть все, кроме любви. Возможной причиной этого явления является нарушенная гармония в доме, поэтому ее следует направить в нужно русло. Есть вещи, от которых следует избавиться, потому что они препятствуют появлению любви.

Что в доме может отталкивать любовь

Старые вещи





У каждого есть вещи, от которых давно пора избавиться, но многие надеются, что еще когда-нибудь они пригодятся. В таком случае вовсе не обязательно выбрасывать эти предметы, можно отдать в благотворительные фонды либо же раздать нуждающимся людям. Это позволит не только освободить пространство для новых вещей, но и избавиться от накопившейся отрицательной энергии.

Неудобная кровать

Всем необходимо иметь в доме двуспальную кровать, поскольку она очень комфортная и вместительная. Даже если нет человека, который смог бы занять место рядом, стоит пользоваться моментом и наслаждаться отдыхом. Важно установить кровать таким образом, чтобы обе ее стороны не соприкасались со стенами. Подобная расстановка поможет новой энергии проникнуть в дом. Необходимо также пересмотреть постельное белье и по возможности выбросить все застиранное и то, что не подходит к интерьеру.

Острые углы





Мало кто знает, но наличие острых углов и колких предметов в доме нарушают отношения. Избавиться от всех острых краев невозможно, но получится найти баланс. К примеру, на квадратном столе можно поставить круглое блюдо с фруктами, свечи или другие декоративные элементы. Кактусы желательно заменить цветами, которые обладают положительной энергетикой. Среди них хорошо известный цветок «Женское счастье».

Все острые и неприятные предметы стоит спрятать подальше. Необходимо также осмотреться вокруг: может быть, нужно именно сейчас поменять старый диван либо одеяла с подушками. Не стоит применять в интерьере яркие тона, поскольку они тоже могут отпугивать любовь. Лучше всего отдать предпочтение спокойной палитре.

Функциональные предметы

Порой даже в самой функциональной и практичной квартире не хватает уюта и тепла, которые бы помогли расслабиться и поднять настроение. Эту ситуацию нужно исправлять, поэтому стоит закупиться пледами, ароматическими свечами и другими предметами, которые помогут создать уютный декор.

Можно найти в доме укромное местечко и обустроить его, чтобы в дальнейшем пить там чай, завернувшись в теплое одеяло. Чтобы в дом пришла любовь, в нем все должно быть удобным, комфортным, мягким и приятным. От лишнего декора стоит избавиться, и тогда приятные перемены не заставят себя ждать.

Неправильно организованное пространство





Не исключено, что причиной неудач в личной жизни может служить неправильно расставленная мебель. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями для оформления жилища согласно учению фэншуй. К примеру, кровать нельзя ставить изголовьем в сторону севера.

Также эти принципы гласят, что в доме всегда должны царить чистота и порядок, поскольку пыль накапливает отрицательную энергию.