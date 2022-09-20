Как планировать отпуск по звездам: удачные даты в 2023 году

Планировать дату отпуска на следующий 2023 год лучше заранее, если вы хотите учесть все нюансы и не забыть про покровительство звезд. Их влияние на земные процессы в те или иные периоды может быть достаточно сильным и либо будет способствовать благоприятному отдыху, либо создаст для него множество проблем.

Какое влияние на выбор времени для отпуска могут оказывать звезды, Солнце и Луна





Всеми процессами, происходящими на земле, руководят наши небесные светила: Солнце, Луна и планеты солнечной системы. Их влияние в какие-то периоды может быть достаточно сильным, а в какие-то ослабевает. Важно знать их, планируя отпуск.

Солнце является основным источником жизненной энергии и играет ключевую роль в происходящих на Земле процессах. Это не только источник света и тепла, но и многих других видов энергии, которая оказывает непосредственное воздействие на нашу жизнь.

Большое влияние на эмоциональное состояние имеют фазы Луны. От них зависит наше самочувствие, настроение и восприятие окружающей действительности. Планируя отпуск, их обязательно нужно учитывать. Для этих целей существует специальный лунный календарь, по которому можно легко ориентироваться.

Расположение планет солнечной системы и взаимодействие их между собой в тот или иной промежуток времени — также один из факторов, оказывающих влияние на нашу жизнь, который не следует сбрасывать со счета.

Выбор удачного времени для отпуска по Солнцу





Днем рождения нового Солнца считается первый день в году. Он же и будет одним из самых благоприятных для начала отпуска и планируемых поездок на отдых. Итак, на 1 января 2023 года вы можете смело планировать начало отпуска. Тем более что это не единственный благоприятный день в начале года. Семь последующих, а именно с 1 по 7 января, также считаются благоприятными, открывающими большие возможности для любых поездок или дальних перелетов на зимний отдых.

Следующий такой период выпадает на последнюю декаду апреля и первые три недели мая. В этот период Солнце находится в тесном взаимодействии с Венерой — планетой красоты, любви и удовольствий. Этот период наделяет нас позитивными эмоциями и дает возможность наслаждаться окружающей красотой.

Такой же период энергетического взаимодействия Солнца и Венеры выпадает на последние дни сентября и будет длиться до середины октября.

Выбор удачного времени для отпуска по Луне





Луна оказывает не меньшее влияние на любые жизненные процессы, чем Солнце. Все ритмы окружающего мира согласуются со сменой фаз Луны, а гармония в природе подчинена ее энергии. Люди давно научились ею пользоваться, составляя лунный календарь на каждый месяц.

Важно запомнить, что любые начинания и поездки лучше планировать на период растущей Луны. Когда она находится в фазе роста, мы полны сил, энергии, у нас лучше работает логическое мышление и мы способны контролировать любые жизненные ситуации. Поэтому фаза растущей Луны каждого месяца будет самым благоприятным периодом для начала отпуска и дальних поездок. А среди всех дней периода растущей Луны самыми благоприятными считаются 2-е, 8-е и 11-е лунные сутки.

Нежелательно планировать поездку на фазу убывающей Луны и полнолуния.

Выбор удачного времени для отпуска по лунным и солнечным затмениям





Период лунного и солнечного затмений также влияет на земные процессы и состояние человека. В эти дни не рекомендуется заниматься какой-либо активной деятельностью, а вот планировать отдых на это время даже полезно.

В 2023 году ожидаются четыре таких события:

20 апреля — солнечное затмение;

5 мая — лунное затмение;

14 октября — солнечное затмение;

28 октября — лунное затмение.

Период между солнечным и лунным затмением называется коридором затмений. Это также благоприятное время для отдыха и дальних путешествий. Таким образом, 2023 год порадует нас двумя такими периодами:

с 20 апреля по 5 мая;

с 14 октября по 28 октября.

Но следует учитывать, что во время затмений лучше вести себя спокойно и сдержанно, от шумных вечеринок и экстремальных мероприятий лучше отказаться.

Имеет значение и влияние каждой планеты солнечной системы, особенно их ретроградное движение. Но это уже следует сопоставлять со своим знаком зодиака, особенностями характера и индивидуальной натальной картой.