Какие отправить трогательные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 21 сентября в прозе и стихах

С приближением дня осеннего равноденствия начинается настоящая осень, а церковь 21 сентября начинает новолетие — следующий церковный год. Рождество Пресвятой Богородицы — это особенный праздник, когда случаются разные чудеса, а близкие собираются за большим столом, чтобы пообщаться и поздравить друг друга. Также можно отправить трогательные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии в прозе и стихах по Интернету.

Что можно и что нельзя делать в праздник 21 числа

Утром в праздник нужно посетить богослужение и помолиться перед иконой Богородице. Каждый верующий проводит этот день в молитве и раздумьях, но и обделять своих родных вниманием тоже не нужно. Важно делать добрые дела, помогать обездоленным и старшим родственникам в том, в чем они нуждаются. Тогда в жизнь можно привлечь удачу и благополучие.





В праздник запрещено выполнять сложную физическую работу, убираться, стирать, вязать и шить. Стоит следить за словами, которые произносите, и не обижать близких, не ссорится, не сплетничать. Собираясь за столом, нужно исключить алкогольные напитки и слишком жирную еду.

Как правильно поздравлять с Рождеством Пресвятой Богородицы

Это большой и светлый праздник, когда мы стараемся уделить внимание любимым, обменяться теплыми и трогательными словами поздравлений.





Однако этот двунадесятый праздник выпадает каждый год на разный день недели, так, и в 2022 году, 21 сентября — это среда, будний день. Большинство людей будут находиться на работе, потому не смогут устроить семейный обед. Но расстраиваться по этому поводу не стоит, вы можете подарить родным милые презенты в другой день или вечером, а с утра послать поздравление в прозе или стиха. Это будет, безусловно, приятно и уместно. Еще лучше, если вы зачитаете слова поздравлений вслух по телефону.

Мы предоставляем вашему вниманию подборку самых свежих поздравлений, которые порадуют ваших друзей, родственников и любимых.

Трогательные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии в стихах





















Поздравления в прозе













Милые короткие поздравления с 21 сентября











