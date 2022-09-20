Канал «Россия 1» анонсировал новое шоу с Малаховым

Вадим Карасев

Телеканал «Россия 1» сообщил о выходе новой авторской программы Малахова 26 сентября

Телеканал «Россия 1» анонсировал новую авторскую программу журналиста и телеведущего Андрея Малахова. Премьера передачи состоится 26 сентября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новое шоу носит название «Малахов». В эфире передачи будут «откровенно и от души» говорить о том, «каких свершений добиваются люди, какие испытания приходится им преодолевать», а также о том, «какие духовные открытия происходят в их жизни».

Передача будет выходить с понедельника по пятницу на «России 1» в 16:30. Какие-либо другие подробности пресс-служба канала не приводит.

О том, что «Россия 1» готовит новую авторскую передачу Малахова, стало известно в феврале 2022 года. Уточнялось, что в программе, как и в других шоу с ведущим, будут обсуждать истории людей. Кроме того, в студии будет работать кол-центр, принимающий звонки со всей России. Согласно замыслу создателей проекта, такие звонки должны решать судьбу героев шоу. Изначально передача должна была выйти 28 февраля, но ее премьеру решили перенести в связи с общественно-политической ситуацией.