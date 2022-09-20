Кейт и Меган пролили жемчужные слезы. Разбираем украшения и наряды жен принцев на похоронах Елизаветы II
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Кейт и Меган пролили жемчужные слезы. Разбираем украшения и наряды жен принцев на похоронах Елизаветы II

Кейт и Меган пролили жемчужные слезы. Разбираем украшения и наряды жен принцев на похоронах Елизаветы II

За тем, что происходило в Лондоне 19 сентября, наблюдали по всему миру. Внимание было приковано не только к процессии, но и к семье покойной королевы. В особенности публика присматривалась к Кейт Миддлтон и Меган Маркл.


40-летняя жена принца Уильяма не разочаровала британцев. Пользователи Сети оценили ее черное платье-пальто от Alexander McQueen, подчеркивающее фигуру, а также туфли-лодочки и шляпку с вуалью. Внимательные зрители заметили, что Кейт уже появлялась в похожем платье, только в белом цвете.

Сделала это она на ежегодном параде в честь Елизаветы, когда отмечали 70 лет ее правления. Фотографы запечатлели счастливый момент, когда вся семья стояла на балконе Букингемского дворца и улыбалась, смотря на кружащие над ними самолеты.

Миддлтон почтила память усопшей выбором украшений. Так, она надела серьги-капли с жемчужинами, подаренные королеве шейхом Бахрейна на свадьбу с принцем Филиппом, а также колье, изготовленное в 1970-х годах, которое она одалживала у монархини и на ужин к 70-летию со дня ее бракосочетания. Последнее украшение Кейт примеряла и на похоронах мужа Елизаветы II в апреле прошлого года.


41-летняя Маркл не отстала от супруги принца Уильяма и тоже появилась на прощании в темной версии другого своего платья. Так, бывшая актриса уже показывалась в наряде с накидкой темно-синего цвета от Стеллы МакКартни четыре года назад в честь 92-летия правительницы Британии.

И с выбором шляпки она не прогадала, подобрав аксессуар от Dior, который засветила в этом же году на платиновом юбилее Елизаветы. Вчера жена Гарри надела и жемчужные серьги, которые многое значат для нее. Их ей подарила сама «бабушка нации» во время первой совместной прогулки в 2018 году, оказав доверие избраннице любимого внука.



# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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