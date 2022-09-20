Команда Xbox прокомментировала реакцию игроков на новый интерфейс главного экрана
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Команда Xbox прокомментировала реакцию игроков на новый интерфейс главного экрана

Команда Xbox прокомментировала реакцию игроков на новый интерфейс главного экрана


Пару недель назад Microsoft представила обновленный интерфейс главного экрана Xbox. Он пока доступен только инсайдерам, и этот интерфейс является предварительным — до релиза, согласно текущим планам Microsoft, он доберется в 2023 году. Команда Xbox планирует дорабатывать его совместно с инсайдерами.

В подкасте Майора Нельсона менеджер по продуктам Xbox Иви Крислов сообщила, что команда видит реакцию игроков на новый интерфейс и внимательно ее изучает:

Каждое утро в 8 утра я получаю электронное письмо с вашими отзывами. Это первое, что я читаю. Отзывы, которые мы получили на данный момент, заключались, в основном, в том, что верхняя строка скрывает динамический фон немного больше, чем хотелось бы некоторым клиентам. Мы назначили встречу на завтра, чтобы посмотреть на все эти отзывы и начать говорить о том, как мы будем решать эту проблему — какие настройки мы хотим внести для следующего теста, который мы сейчас планируем провести в октябре.

Что касается некоторых планов на будущие изменения, Иви рассказала следующее:

Когда вы прокручиваете страницу «Home», вы видите много контента, который обслуживается нашим сервисным бэкэндом, и это аспект, в котором все очень гибко, мы можем изменить что-то в мгновение ока. Мы начали с создания инфраструктуры, в которой мы можем размещать различные игровые каналы с курированием, персонализацией, настройкой перед клиентом. Затем, по мере прохождения этих тестов, [мы будем] добавлять больше различного контента. Так, например, для клиентов, которые используют свою консоль для просмотра телевизора, мы добавим возможности мультимедиа.

Работу нового интерфейса главной страницы Xbox можно посмотреть ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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