Команда Xbox прокомментировала реакцию игроков на новый интерфейс главного экрана

Вадим Карасев





Пару недель назад Microsoft представила обновленный интерфейс главного экрана Xbox. Он пока доступен только инсайдерам, и этот интерфейс является предварительным — до релиза, согласно текущим планам Microsoft, он доберется в 2023 году. Команда Xbox планирует дорабатывать его совместно с инсайдерами.

В подкасте Майора Нельсона менеджер по продуктам Xbox Иви Крислов сообщила, что команда видит реакцию игроков на новый интерфейс и внимательно ее изучает:

Каждое утро в 8 утра я получаю электронное письмо с вашими отзывами. Это первое, что я читаю. Отзывы, которые мы получили на данный момент, заключались, в основном, в том, что верхняя строка скрывает динамический фон немного больше, чем хотелось бы некоторым клиентам. Мы назначили встречу на завтра, чтобы посмотреть на все эти отзывы и начать говорить о том, как мы будем решать эту проблему — какие настройки мы хотим внести для следующего теста, который мы сейчас планируем провести в октябре.

Что касается некоторых планов на будущие изменения, Иви рассказала следующее:

Когда вы прокручиваете страницу «Home», вы видите много контента, который обслуживается нашим сервисным бэкэндом, и это аспект, в котором все очень гибко, мы можем изменить что-то в мгновение ока. Мы начали с создания инфраструктуры, в которой мы можем размещать различные игровые каналы с курированием, персонализацией, настройкой перед клиентом. Затем, по мере прохождения этих тестов, [мы будем] добавлять больше различного контента. Так, например, для клиентов, которые используют свою консоль для просмотра телевизора, мы добавим возможности мультимедиа.

Работу нового интерфейса главной страницы Xbox можно посмотреть ниже.

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