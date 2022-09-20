Кристина Орбакайте удивила лаконичным поздравлением двойняшек Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте слишком сухо и кратко поздравила Лизу и Гарри Галкиных с днем рождения. Детям Аллы Пугачевой, которых в 2013 году родила суррогатная мать, исполнилось уже девять лет. Накануне близкие друзья семьи публиковали для именинников самые теплые пожелания в Сети. При этом родная сестра Лизы и Гарри отреагировала на важное событие в их жизни удивительно безэмоционально. Кристина Орбакайте сухо поздравила двойняшек с днем рождения, будто бы сделала это просто «для галочки». Она опубликовала в сети фото, сделанное этим летом в Латвии. На нем её дочь Клавдия позирует рядом с Лизой и Гарри. В комментарии к снимку она написала: «С днем рождения, дорогие Лиза и Гарри!»Реакция на публикацию Орбакайте была разной: одни негативно отнеслись к выходке артистки, другие поддержали артистку. По их мнению, Кристина наверняка поздравила сестру с братом при личной встрече, а в Сети оставила скромное поздравление, чтобы СМИ не раздули скандал, что она якобы вообще забыла про праздник. Есть большая вероятность, что старшая дочь Примадонны не хотела привлекать к Лизе и Гарри лишнее внимание прессы, учитывая ситуацию, в которой находится их семья. Алла Борисовна, напомним, подвергается жесткой критике за побег на полгода из России. Хотя она и вернулась домой в конце августа, её молодой муж по-прежнему зарабатывает деньги за границей и не собирается приезжать обратно. Из-за этого он в этом году, кстати, впервые пропустил день рождения своих детей.