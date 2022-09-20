Ксения Собчак пойдет по стопам Аллы Пугачевой?

Ведущая и журналистка Ксения Собчак восхищена поступком Примадонны. На днях Минюст РФ внес Максима Галкина* в реестр физлиц-иноагентов. Алла Пугачева не стала оставлять этот факт без внимания и опубликовала ответ в соцсетях. Ко всеобщему удивлению певица попросила и ее зачислить в санкционный список. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. 73-летняя Алла Пугачева также заявила, что солидарна с супругом во взглядах на политику. Ответ Примадонны взбудоражил общественность. Многие известные персоны прокомментировали публичное высказывание артистки. Своим мнением поделилась и Ксения Собчак. «Меня прямо не отпускает тема жеста Пугачевой, а это именно жест. Причем такой, по каким мы соскучились, а может, и не видели никогда. Можно сколько угодно перетирать, что в журналистском сообществе сложилась горькая шутка про иноагентство — мол, это знак качества. Но впервые об иноагентстве на такую большую аудиторию высказались так и такими словами, которые отзываются в сердцах всех и каждого. Такие примеры в нашей истории есть. Меня всегда восхищало, как в 1967 году Солженицын потребовал от абсолютно номеклатурного, абсолютного лояльного Союза советских писателей бороться с цензурой. Понятно было, что к нему не прислушаются, но важен был открытый жест. Все понимали про свободу слова в СССР, цензуру считали само собой разумеющимся. Но Солженицын первым за полвека вышел и сказал: «Цензура — зло, я больше по вашим правилам не играю». А что так можно было? Его еще из страны вышлют, и будут годы изгнания, но этим письмом он в одиночку расширил границы допустимых тем в спорах. В общем, как заканчивалась знаменитая статья Александра Исаевича: слово правды весь мир перетянет», — написала она в личном Telegram-канале.Напомним, что в начале весны Алла Пугачева уехала из России вместе с мужем и детьми. Несколько месяцев Примадонна провела в Израиле и Латвии. Многие стали подозревать, что артистка не собирается возвращаться, однако к началу нового учебного года она привезла наследников в Москву. Лиза и Гарри пошли в третий класс в одной из элитных гимназий столицы. Галкин же остался за границей. На прошлой неделе его признали иноагентом. Вчера он поздравил Лизу и Гарри с девятилетием в личном блоге. «Мы все думаем, что Галкин не рискнет ради дня рождения лететь — и дорого, и хлопотно, и вдруг заметят — устроят скандал…» — рассуждал коллега певицы.