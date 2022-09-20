Марина Александрова поделилась забавными кадрами с подросшими дочерью и сыном
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Марина Александрова поделилась забавными кадрами с подросшими дочерью и сыном

Марина Александрова поделилась забавными кадрами с подросшими дочерью и сыном
Актриса Марина Александрова показала детей, фото которых публикует редко. Марина Александрова — мама двух детей: десятилетнего сына Андрея и дочки Кати, которой 26 сентября исполнится семь лет. Актриса старается оберегать свою личную жизнь и очень редко делится с поклонниками фотографиями своих наследников. Но в этот выходной Марина сделала исключение и опубликовала снимки со своими детьми, с которыми решила вместе похулиганить.
«Кто-то проходит мимо, а кто-то ловит мгновения», — поделилась счастливым моментом актриса. Подписчики Александровой умилились трогательному семейному снимку и нашли, что дети актрисы очаровательны. «Дети — это замечательно!», «Согласна! Дети это наше все!», «Такие лапочки!» — поделились своим мнением поклонники в микроблоге Марины Александровой.
И если раньше актриса предпочитала публиковать фотографии своих детей со спины, то сейчас поклонники наконец-то смогли разглядеть их лица. И отметили, что дети, особенно дочка, очень похожи на свою красавицу-маму. В недавнем интервью 7days.ru Марина Александрова рассказала, что с появлением детей ее жизнь заиграла новыми красками. Она призналась, что воспитывает их любовью и своим примером, потому что словами и объяснениями ничего не добьешься, если будешь сам делать обратные вещи. «Это не ты, не твой муж, это какой-то новый коктейль, смешанный из ваших качеств, генов и всего остального. Надо уметь слышать детей. Не себя в них искать и какие-то нереализованные вещи реализовывать, а идти от них самих», — говорит актриса.
# Шоу-бизнес Александрова Марина
По материалам: z-aya

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