Михаил Ефремов рассказал о своем заключении

Актер Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП. Артист отбывает наказание в колонии за то, что устроил страшное ДТП в 2020 году. В заключении актер находится около двух лет, и за это время успел многое переосмыслить. 58-летний артист отбывает наказание в исправительной колонии в Алексеевке Белгородской области. Там он нашел единомышленников и хобби по специальности. «Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на волю, буду относиться еще лучше, потому что это все-таки большой опыт. Человек, который прошел лишение свободы, у него было время и подумать, и поменяться. Наш фильм называется «Переоценка ценностей», вот переоценка ценностей тут происходит практически с каждым», — делится Михаил ОлеговичПо словам Ефремова, его устраивает, как проходят будни. «В колонии сделано все, чтобы человека исправить: и распорядок дня, и работа, и мужской коллектив, но в данном случае все зависит от человека. Если человек хочет исправиться, он исправится. Это как с педагогикой, важно не научить, а важно научиться», — продолжил он. У актера нашлось время и для чтения. «Тут прекрасная библиотека, я много прочел книг, которые я до этого не читал, также, наконец-то, я читаю и заканчиваю «Ветхий Завет», когда бы еще руки и глаза дошли до этого? Потом я тут стал делать фильмы как режиссер, никогда таким не занимался. Правда, документальные фильмы, но все равно. КВН мы делаем», — отметил Ефремов. Конечно, там он занят и ручным трудом. «Работа есть, и не только на производстве, это та работа, на которой вставлял замочки и сейчас вставляю замочки, она заставляет время идти быстрее. Мысли-то все время в тебе какие-то ходят, а когда ты мыслишь, соответственно, развиваешься», — закончил Михаил Олегович.