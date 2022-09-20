Михаил Ефремов зверски пил, заявил его знакомый

Актер Михаил Ефремов угодил в тюрьму из-за своей пагубной привычки. Артист продолжает отбывать срок в колонии Белгородской области за аварию со смертельным исходом. Друзья актера надеются, что за примерное поведение его могут освободить в следующем году. По их словам, сейчас у него хорошие адвокаты. При этом, близкие не оправдывают артиста, который устроил страшное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.«Миша, конечно, много пил. Просто зверски много! Пил и стремительно разрушался», — поделился с PROZVEZD знакомый звезды, пожелавших сохранить свое имя в тайне. Напомним, Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня 2020 года. Автомобиль актера Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выскочил на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta. Водитель встречной машины, курьер Сергей Захаров, скончался. За ДТП со смертельным исходом Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Позже срок был снижен до 7,5 лет.