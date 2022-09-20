Михалков объяснил, почему артисты уезжают из России

Вадим Карасев

Кинорежиссер Никита Михалков в эфире передачи "Бесогон ТВ" на YouTube заявил, что артисты, которые сейчас покидают Россию, не имеют права сравнивать себя с эмигрантами, уезжавшими за границу в 1920-х годах. Нынешние артисты приняли решение об отъезде самостоятельно ради того, чтобы сохранить свои деньги, а не подвергались преследованию.

"Пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы, — великими умами и талантами, которые не согласились с властью? Сравнивать себя с ними — это пошло, это несправедливо, потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжают для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость. Это большая разница".

Михалков привел в качестве примера певицу Аллу Пугачеву, которая ответила режиссеру, опубликовав в соцсети отрывок из картины "Раба любви" и подписав: "Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же делся прекрасный Никита Сергеевич Михалков?" Отрывок из фильма никак не относится к Пугачевой, уверен Михалков, поскольку ее никто не преследовал, в отличие от героини ленты.

Ранее он резко негативно высказывался в адрес деятелей искусства, покинувших страну после начала военной операции на Украине. Эмигрировавшие в западные страны артисты поступают неблагодарно, поскольку славу и деньги они заработали именно на родине. Творчество, созданное за рубежом, Михалков посчитал "неталантливым", а актеров Чулпан Хаматову и Анатолия Белого и драматурга Людмилу Петрушевскую он назвал "монстрами".

Накануне 73-летняя Пугачева, более полугода молчавшая о своей политической позиции, сделала скандальное заявление, попросив внести ее в список иностранных агентов, а также призналась, что полностью одобряет взгляды и действия супруга Максима Галкина*.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов