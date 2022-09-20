Минтруд отверг предложение разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Минтруд не одобрил идею разрешить тратить средства маткапитала на покупку автомобиля. Об этом говорится в письме главы министерства труда и социальной защиты Антона Котякова на обращение первого зампреда Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой по этому вопросу, пишет ТАСС.

Ранее Лантратова направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить тратить маткапитал на покупку машины по программе льготного кредитования «Семейный автомобиль», действующей до конца 2023 года. По словам депутата, к ней регулярно обращаются родители с этим вопросом.

Глава Минтруда заявил, что покупка машины на средства маткапитала несет в себе существенные риски. Он отметил, что приобретение автомобиля не решает задачи по соблюдение прав детей на владение этим имуществом. При распаде семьи даже установление прямого запрета на передачу или распоряжение этим имуществом не обеспечит соблюдение права всех членов семей, в том числе детей.

Котяков также отметил, что после покупки машины на нее будут расходоваться дополнительные средства, автомобиль придется страховать, ремонтировать, содержать. Приобретение машины лишь времено улучшит жизнь семьи с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния, считает министр.

Кроме того, создаются риски злоупотребления использования маткапитала и неэффективного использования бюджетных средств.

На совещании в Совете Федерации по развитию отечественной автомобильной промышленности 20 сентября глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил использовать материнский капитал для покупки отечественного первого автомобиля для семьи. По мнению Соколова, это поможет и увеличению благосостояния молодых семей, и сбыту чисто российских автомобилей.

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что Минпромторгу следует разработать внятную стратегию трансформации отрасли на ближайшие два-три года, чтобы было понимание, «куда мы движемся». Хотя расширение действия маткапитала на покупку авто и активизирует продажи отечественных машин, для развития отрасли в целом требуются более существенные ресурсы, считает сенатор.