Муж Нюши высказался об изменах
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Муж Нюши высказался об изменах

Муж Нюши высказался об изменах
На днях певица  Нюша рассказала об измене. После того, как певица Нюша в интервью разоткровенничалась о неверности в семье, соцсети ее мужа атаковали возмущенные пользователи Сети, хотя так и неизвестно, кто из пары причинил боль другому. Игорь Сивов вторит супруге, что увидел в проблеме возможность понять, что не так в их отношениях. И когда подписчики во время прямого эфира пытались его вывести на эмоции, объяснил свою точку зрения. «Вы вправе говорить все, что хотите. Злость, ненависть — это же не про меня, мою семью, это про вас. Мы приняли оба решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация», — заверил он. Муж 32-летней звезды еще не готов ответить, с чьей стороны была измена. «Именно в вашей реальности это может быть только с мужчиной, кто-то говорит, что это может сделать только женщина. Вы говорите «измена своей жене» из своей позиции, потому что вам так кажется.
Здесь дело не в том, кто кому изменил, вопрос для вас, почему вы решили именно так? Мы хотим показать, что можно не просто простить, поверить в это, а нужно посмотреть в себя, почему это произошло как у одного, так и другого в паре. Почему притянули эту ситуацию? Кто-то в паре теряет сексуальность, почему? Вопрос надо задавать себе, а не партнеру», — убеждает коуч. Сивов признался, что переживал неверность в разных ипостасях. «Я был в двух позициях в этой жизни, поэтому я могу об этом говорить. Никакого оправдания нет никому, никто здесь не оправдывается, мы лишь транслируем то, что мы чувствуем. Многие считают, что у известных публичных личностей все хорошо, они такие золотые, у них все прекрасно, ни фига! Мы тоже все люди, которые на публичном пьедестале, и у нас тоже есть вопросы, проблемы», — сетует он. Супруг артистки ожидал гневной реакции публики и готовился к ней. «Вы просто хотите зацепиться, сделать кого-то плохим. Не в этом смысл. Скажите на всю страну, что с вами происходит, посмотрю я на вас, как вы можете этим поделиться. Для этого нужна огромная храбрость. Мы понимали, что будет хейт, который так сейчас принят, который так люди любят: «А вот он такой плохой! Он сделал кого-то несчастным», не видя общую картину. Не видят, что люди вышли в другое состояние через определенную проблему», — заключил мужчина.    
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

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