«Мы повязаны на всю жизнь»: Агата Муцениеце впервые о свадьбе Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Недавно отгремела свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Актер признался: готов был жениться на возлюбленной в первый же день общения. Между тем, пара познакомилась, когда звезда «Мажора» еще был в браке.

Поклонники разделились на два лагеря: одни рады за Павла, другие опечалены, ведь после свадьбы с Зепюр надежды на его воссоединение с бывшей женой окончательно рухнули.

Все ждали, как отреагирует на новый статус экс-супруга Агата Муцениеце. Актриса предпочитала молчать, однако в свежем интервью Юлии Меньшовой наконец высказалась.

«Я нахожусь в ловушке... Ведь что бы ни случилось, информация до меня долетает всегда. Либо друзья звонят, либо подписчики сообщают… То есть люди почему-то считают, что я должна знать», — улыбнулась Агата.

«Тебе кажется это странным?» — спросила Меньшова. «Ну, наверное, нет, — ответила звезда. — Наверное, это безысходность, и так будет всегда. Потому что мы повязаны на всю жизнь. Мы родители... Мы действительно потратили друг на друга внушительный кусок жизни. Поэтому для меня это был не сюрприз, я знала раньше. Но то, что он собирался жениться, не знала».

Ведущая также спросила ее о беседе Прилучного с Надеждой Стрелец. Актриса призналась, что не стала смотреть интервью бывшего мужа, но прочла комментарии под шоу. Это помогло Агате составить представление о сказанном Павлом.

«Думаю, это интервью было его ошибкой. Не стоило давать, потому что… Там все видно. Видно, как человек пытается сказать одно, а думает по-другому. Знает, что какие-то вещи могут быть неприятны мне, и все равно сказаны. Понятно, что наша история расставания не слишком приятна и испортила его репутацию. Мне кажется, все было направлено на то, чтобы снова предстать принцем на белом коне. Это его образ, который он очень любит, а я его подпортила. Думаю, в любой ситуации для людей важно признать ошибки. Было бы лучше и правильнее не увиливать, а честно сказать: «Блин, я натворил ошибок. Мне очень стыдно. Хочу исправиться». Я была бы порвана. Но видишь, как…» — сказала Агата в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Актриса добавила, что не хочет больше ассоциироваться исключительно с Павлом. Она также оставила теплые слова для молодоженов. «Пожелаем новобрачным, счастья, гармонии, любви искренней, верности друг другу, понимания. Надеюсь, эта семья будет реально счастлива», — заключила звезда.