На мужа Нюши набросились ее поклонники за измену
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На мужа Нюши набросились ее поклонники за измену

На мужа Нюши набросились ее поклонники за измену
Певица Нюша рассказала о пережитом, чем навлекла гнев фанатов. На днях артистка, общаясь с аудиторией, намекнула, что в прошлом году супруг Игорь Сивов изменил ей. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать — они накинулись на мужчину с оскорблениями. Певица нашла в себе силы сохранить семью, хоть ей было очень больно. «В прошлом году мы с мужем пережили непростой период. В наши отношения вмешалась измена. Не хотела бы погружаться в подробности, но должна сказать, что важно об этом говорить, ведь такое происходит в жизни миллионов. Бывает по-разному, не могу посоветовать, как поступать. Но уверена, что такие ситуации можно переживать и использовать для выхода на новый уровень», — призналась 32-летняя Нюша в интервью Светлане Бондарчук на YouTube.
Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать — одни злорадствовали, другие искренне сочувствовали и распекали Игоря Сивова. «Разочарование!»; «К сожалению, после откровений Нюши вы упали в моих глазах»; «Бедная Нюша, она этого не заслужила!»; «То есть ей изменяли, когда она ждала сына? Какой ужас, как мерзко!» — негодует публика. Сам Сивов предпочитает не реагировать на гневные комментарии. Сегодня он позиционирует себя как мастер самоанализа, поэтому проявляет выдержку. Да и Нюша призывает не хейтить мужа, считая, что виноваты оба. «Люди привыкли молчать об этом. В отношениях всегда два человека, они оба несут ответственность. Есть испытания, проходя которые, начинаешь осознавать — а что в них есть для себя. Сейчас у нас есть возможность проживать все вместе», — философствовала звезда.
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

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