Вадим Карасев

Украинские телеканалы объявили о возобновлении развлекательных программ

На украинское телевидение вернутся развлекательные программы, показ которых был приостановлен в связи с началом спецоперации России на Украине. Об этом сообщает местное издание «Страна» в Telegram.

Отмечается, что о возобновлении показа реалити- и талант-шоу объявили сразу несколько ключевых медиагрупп. 2 октября на телеканале «ТЕТ» будет транслироваться премьера 12-го сезона вокального шоу «Голос страны».

30 сентября на телеканале «СТБ» состоится премьера нового сезона романтического шоу «Холостяк», съемки которого закончились в январе 2022 года. На канале также покажут шоу «Танцы. World of Dance», снимавшееся с осени прошлого года.

Помимо этого, на «Новом канале» 5 сентября состоялась премьера нового романтичного реалити-шоу «Пара на миллион», также отснятое в 2021 году.

Ранее в сентября о возвращении развлекательных передач в эфир сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он отметил, что шоу развлекательного характера будут выходить по выходным.