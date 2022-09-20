На украинское телевидение вернутся развлекательные программы
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На украинское телевидение вернутся развлекательные программы

На украинское телевидение вернутся развлекательные программыУкраинские телеканалы объявили о возобновлении развлекательных программ

На украинское телевидение вернутся развлекательные программы, показ которых был приостановлен в связи с началом спецоперации России на Украине. Об этом сообщает местное издание «Страна» в Telegram.

Отмечается, что о возобновлении показа реалити- и талант-шоу объявили сразу несколько ключевых медиагрупп. 2 октября на телеканале «ТЕТ» будет транслироваться премьера 12-го сезона вокального шоу «Голос страны».

30 сентября на телеканале «СТБ» состоится премьера нового сезона романтического шоу «Холостяк», съемки которого закончились в январе 2022 года. На канале также покажут шоу «Танцы. World of Dance», снимавшееся с осени прошлого года.

Помимо этого, на «Новом канале» 5 сентября состоялась премьера нового романтичного реалити-шоу «Пара на миллион», также отснятое в 2021 году.

Ранее в сентября о возвращении развлекательных передач в эфир сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он отметил, что шоу развлекательного характера будут выходить по выходным.

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По материалам: lenta.ru

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