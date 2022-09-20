Настасья Самбурская восхитила стальным прессом и пышной грудью на фото в бикини
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Настасья Самбурская восхитила стальным прессом и пышной грудью на фото в бикини

Настасья Самбурская восхитила стальным прессом и пышной грудью на фото в бикини
Актриса Настасья Самбурская поделилась пляжными фото с отдыха в Турции. Настасья Самбурская наслаждается отдыхом в Турции, при этом не забывая делиться с поклонниками фотоотчетами из отпуска. На своей странице в соцести актриса опубликовала новое яркое фото. Она позировала в черном бикини, солнечных очках и бейсболке на пляже. Настасья эффектно повернулась к камере, продемонстрировав рельефный пресс, подкачанные ягодицы и пышную грудь.
«Какое оказывается неимоверное удовольствие, продлить себе лето! Никогда не летала на море в сентябре! Пусть теперь это станет ежегодной традицией», - поделилась актриса.
«Прощай Турция, спасибо за чудесный отдых, было красиво, вкусно и тепло! А теперь я возвращаюсь домой!», сообщила Самбурская. «Красивая, загорелая, счастливая-удачи и успехов ,любви и признания поклонников, зрителей,людей близких  и родных!👏»,  «Добрый вечер! Поздравляю с удавшимся отдыхом! Пусть полученного позитивного заряда хватит до следующего отдыха! Добро пожаловать домой!», пожелали актрисе подписчики. Напомним, Самбурская прославилась благодаря сериалу «Универ». После него актриса снялась во многих фильмах, в числе которых «Женщины против мужчин» и «Каникулы президента». Также 35-летняя звезда стала востребованным блогером и певицей. Она исполняет композиции в стиле шансон.
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

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