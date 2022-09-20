Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»

Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»
Певица Наталья Подольская представила свой новый проект, на презентации которого ее поддержали родные. Наталья Подольская является известной певицей. К ней пришла слава после «Фабрики звезд». Примечательно, что она продолжает выступать на сцене. В свои 39 лет артистка выпускает новые песни, снимается в телепередачах, воспитывает двоих детей. Она стала мамой второй раз чуть больше года назад, но это не мешает ей строить карьеру. Не так давно Наталья вернулась из отпуска, который провела в Испании. Певица отвела старшего сына в школу впервые. Также она отметилась в двухцветном платье на премии «Мама года». Примечательно, что 20 сентября артистка собралась презентовать свое YouTube-шоу «Ваша Наташа». Для такого случая звезда принарядилась.
Подольская облачилась в шелковое платье с американской проймой цвета сочной травы. Романтичный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Примечательно, что Пресняков решил поддержать свою супругу. Он облачился в черный total look. Наталья предпочла распустить волосы. Она вместе с возлюбленным позировала на публике. Также пришел поддержать Наталью сын Преснякова Никита, рожденный в отношениях с Кристиной Орбакайте. Он появился на публике с женой Аленой Красновой. Пасынок певицы — частый гость в доме отца и находится в хороших отношениях с мачехой и своими маленькими братьями.
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Подольская выглядела элегантно. «До чего красивая», «Классно, когда муж поддерживает», «Очень красивая семья», «Интересно, что нас ждет! Будем смотреть», «Наташа такая красивая, платье роскошное», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперт: Цели России – спасение и реальная помощь населению республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей
Эксперт: Цели России – спасение и реальная помощь населению республик
Две новых функции появились в прошивке Xbox, пока для инсайдеров
Две новых функции появились в прошивке Xbox, пока для инсайдеров
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.09.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.09.2022 (16 фото)
Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины
Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для
Рената Литвинова показала себя в натуральном виде за завтраком в Париже
Рената Литвинова показала себя в натуральном виде за завтраком в
Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»
Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»
Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже
Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже
Рита Дакота рассказала о побоях мужчин
Рита Дакота рассказала о побоях мужчин
Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой
Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой
США назвали лучший способ избежать санкций из-за системы «Мир»
США назвали лучший способ избежать санкций из-за системы «Мир»
В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
Аккаунт недели. Блог стилиста Алеко Надиряна, который работает с Анастасией Решетовой и Алесей Кафельниковой
Аккаунт недели. Блог стилиста Алеко Надиряна, который работает с

Топ на сегодня

В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox
Названы сроки перестройки российской экономики
Названы сроки перестройки российской экономики
Здания с необычным дизайном (20 фото)
Здания с необычным дизайном (20 фото)

Еще по теме

В СМИ поговаривают о второй беременности Натальи Подольской
Наталья Подольская запечатлела Пресняковых на школьной линейке сына - первоклашки
Наталья Подольская пришла со старшим сыном в церковь освещать пасхальные яица
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе