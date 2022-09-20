Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»

Певица Наталья Подольская представила свой новый проект, на презентации которого ее поддержали родные. Наталья Подольская является известной певицей. К ней пришла слава после «Фабрики звезд». Примечательно, что она продолжает выступать на сцене. В свои 39 лет артистка выпускает новые песни, снимается в телепередачах, воспитывает двоих детей. Она стала мамой второй раз чуть больше года назад, но это не мешает ей строить карьеру. Не так давно Наталья вернулась из отпуска, который провела в Испании. Певица отвела старшего сына в школу впервые. Также она отметилась в двухцветном платье на премии «Мама года». Примечательно, что 20 сентября артистка собралась презентовать свое YouTube-шоу «Ваша Наташа». Для такого случая звезда принарядилась.Подольская облачилась в шелковое платье с американской проймой цвета сочной травы. Романтичный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Примечательно, что Пресняков решил поддержать свою супругу. Он облачился в черный total look. Наталья предпочла распустить волосы. Она вместе с возлюбленным позировала на публике. Также пришел поддержать Наталью сын Преснякова Никита, рожденный в отношениях с Кристиной Орбакайте. Он появился на публике с женой Аленой Красновой. Пасынок певицы — частый гость в доме отца и находится в хороших отношениях с мачехой и своими маленькими братьями.Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Подольская выглядела элегантно. «До чего красивая», «Классно, когда муж поддерживает», «Очень красивая семья», «Интересно, что нас ждет! Будем смотреть», «Наташа такая красивая, платье роскошное», — прокомментировали пост подписчики.