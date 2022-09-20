Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой

Актриса Наталья Рудова поделилась фото с отдыха. Артистка соскучилась по отпуску и принялась пересматривать архивные фотографии. Одним из снимков звезда сериала «Татьянин день» поделилась с поклонниками в соцсети. На фото актриса позировала, стоя в воде в лимонном бикини и солнечных очках. Она эффектно приподняла влажные волосы, подставив спину солнцу.Напомним, Рудова стала популярной благодаря съемкам в ситкоме «Универ. Новая общага». Актриса не раз подчеркивала, что построила свою карьеру без посторонней помощи. Красавице-блондинке приходилось бегать по кастингам, отпрашиваясь из магазина, в котором она работала продавцом. Сейчас Наталья достаточно востребована в профессии. Помимо этого она является успешной блогершей.