Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой
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Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой

Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой
Актриса Наталья Рудова поделилась фото с отдыха.  Артистка соскучилась по отпуску и принялась пересматривать архивные фотографии. Одним из снимков звезда сериала «Татьянин день» поделилась с поклонниками в соцсети. На фото актриса позировала, стоя в воде в лимонном бикини и солнечных очках. Она эффектно приподняла влажные волосы, подставив спину солнцу.
Напомним, Рудова стала популярной благодаря съемкам в ситкоме «Универ. Новая общага». Актриса не раз подчеркивала, что построила свою карьеру без посторонней помощи. Красавице-блондинке приходилось бегать по кастингам, отпрашиваясь из магазина, в котором она работала продавцом. Сейчас Наталья достаточно востребована в профессии. Помимо этого она является успешной блогершей.
# Шоу-бизнес Рудова Наталья
По материалам: z-aya

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