Наташа Королева психанула от критики
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Наташа Королева психанула от критики

Наташа Королева психанула от критики
Певица Наташа Королева решила заняться собой после волны критики. На прошлой неделе в СМИ обсуждались кадры со светской вечеринки, на которых Наташа Королева выглядит сильно располневшей. Хейтеры написали много злых комментариев про внешний вид 49-летней певицы. Сразу после этого она решила объявить войну лишним килограммам. Королева опубликовала фото, сделанное в известной детокс-клинике в Кисловодске. Артистка приехала туда для того, чтобы пройти оздоровительную и индивидуальную программу. По словам Наташи, она уже довольна тем, какое количество разных процедур она пройдет за те дни, что будет находиться в клинике. Следить за настроением и состоянием Королевой будет личный ассистент, который будет её проводником в мире правильного питание и заботы о себе.
«Впереди целая куча процедур, йога, медитации и прогулки на свежем воздухе. Надеюсь, отдых пройдёт с пользой для моего здоровья. А с вами, друзья, я буду делиться интересными фишками», — пообещала звезда. Кстати, раньше за тем, чтобы у Наташи не плыла талия пристально следил её муж Сергей Глушко. Стриптизер составлял супруге программу питания и тренировок. Иногда нарушения режима или съеденная Королевой «запрещенка» приводили к домашним скандалам. Вероятно, чтобы меньше ссориться певица теперь борется с лишним весом без помощи любимого. Между прочим, совсем недавно перерыв в работе ради восстановления сделал и Евгений Петросян. Юморист провёл неделю в одном из самых популярных санаториев в Сочи. Его сопровождала молодая жена Татьяна Брухунова. Через пару дней после возвращения Петросян отметил 77-летие. Самым ценным подарком на день рождения стала открытка, которую ему вручил сын Ваган.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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