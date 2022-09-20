Названы сроки перестройки российской экономики

Вадим Карасев

«Ведомости»: правительство планирует завершить перестройку экономики к 2030 году

Правительство рассчитывает перестроить российскую экономику с экспорта на внутренний рынок к 2030 году. Такие сроки названы в материалах стратегической сессии кабинета министров по развитию экономики, на которые ссылаются «Ведомости».

В целом правительство ожидает сокращение доли экспорта в экономике с 29,8 процента в прошлом году до 22,6 процента в 2030-м. Планируется, что доминирующими отраслями станут обрабатывающие, и они будут ориентированы на внутренний рынок. Их доля вырастет с 5,3 до восьми процентов.

IT-сектор и наука, в свою очередь, должны будут нарастить свой вклад в ВВП с прошлогодних 6,8 до 8,8 процента, строительство, ЖКХ и недвижимость — с 14,6 до 16,4 процента, туризм, общественное питание и досуг — с 1,6 до 3,2 процента.

Для достижения своих целей правительство намерено запустить сценарий развития экономики под названием «ускоренная адаптация». Согласно ему, ВВП по итогам 2030 года должен будет превысить уровень 2021-го на 17 процентов.

Внутренний спрос, как ожидается, будет носить и инвестиционный, и потребительский характер и будет обеспечен за счет роста реальных располагаемых доходов населения, достичь которого удастся начиная с 2024 года.