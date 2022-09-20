Нино Нинидзе вернулась к бывшему
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нино Нинидзе вернулась к бывшему

Нино Нинидзе вернулась к бывшему
31-летняя актриса Нино Нинидзе устала ждать Максима Виторгана. Артистка дала повод для сплетен о своей личной жизни, посетив минувшим вечером премьеру фильма «Красная Шапочка» в кинотеатре «Октябрь». Актриса приехала на мероприятие с 6-летним сыном Сашей, рожденным ею в браке с Кириллом Плетневым. Всеобщее внимание Нинидзе привлекла не нарядом, а тем, что в зале вместе с ней присутствовали ее бывший муж и экс-супруг Ксении Собчак, с которым Нино, по всеобщему мнению, связывали романтические отношения после ее развода. Но, как рассказали очевидцы, ни один, ни другой кавалер Нино на показе не сопровождали, она была с сыном. Экс-супруг Собчак сидел отдельно в компании некой блондинки и ни разу за вечер не подошел к Нинидзе, чем окончательно подтвердил разрыв с актрисой. Зато Нино оказывал знаки внимания Плетнев. Едва фильм завершился, он подскочил к бывшей жене и вручил ей огромный букет цветов, а потом они вместе с их сыном покинули зал, передает «Пятый канал».
Напомним, поклонники уже давно подозревают, что лав-стори Нинидзе, случившаяся после развода, по всей видимости завершена. Говорят, произошло это еще весной. Не случайно в то время артистка делилась с поклонниками печальными постами и рассуждала о том, что в ее жизни случились неприятные перемены. Однако официально никаких заявлений о своем романе она не делала. К слову, на днях Нино заподозрили в романе с молодым и привлекательным музыкантом Eto Leon. Актриса работала с ним над совместным синглом, получившимся очень лиричным и проникновенным, однако артистs так здорово смотрелись в кадре, что поклонники Нинидзе немедленно принялись сватать ее за симпатичного брюнета.
# Шоу-бизнес Нинидзе Нино
По материалам: z-aya

Последние новости

Мужчина решил вспомнить молодость и угодил в эпичный фейл
Мужчина решил вспомнить молодость и угодил в эпичный фейл
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса
Михаил Ефремов рассказал о своем заключении
Михаил Ефремов рассказал о своем заключении
Российский фондовый рынок потерял максимум с 24 февраля
Российский фондовый рынок потерял максимум с 24 февраля
Какие отправить трогательные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 21 сентября в прозе и стихах
Какие отправить трогательные поздравления с Рождеством Пресвятой
Стала известна цена предотвращения коллапса энергетического рынка Германии
Стала известна цена предотвращения коллапса энергетического рынка
Участники проекта "Больше, чем путешествие" предложили идеи для семейного конкурса
Участники проекта "Больше, чем путешествие" предложили идеи
Странный маневр, приведший к аварии
Странный маневр, приведший к аварии
Яна Поплавская наехала на Ольгу Бузову
Яна Поплавская наехала на Ольгу Бузову
Нино Нинидзе вернулась к бывшему
Нино Нинидзе вернулась к бывшему
Яна Поплавская высказалась о смерти известного актера
Яна Поплавская высказалась о смерти известного актера
Алла Пугачева подвергнется проверке полиции за свои высказывания
Алла Пугачева подвергнется проверке полиции за свои высказывания

Топ на сегодня

Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и
Названы сроки перестройки российской экономики
Названы сроки перестройки российской экономики
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox
Американская компания продаст бизнес по переработке масличных культур в России
Американская компания продаст бизнес по переработке масличных культур

Еще по теме

Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана (15 фото + видео)
СМИ: у Максима Виторгана роман с Нино Нинидзе
Нино Нинидзе прокомментировала роман с Максимом Виторганом