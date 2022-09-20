Нино Нинидзе вернулась к бывшему

31-летняя актриса Нино Нинидзе устала ждать Максима Виторгана. Артистка дала повод для сплетен о своей личной жизни, посетив минувшим вечером премьеру фильма «Красная Шапочка» в кинотеатре «Октябрь». Актриса приехала на мероприятие с 6-летним сыном Сашей, рожденным ею в браке с Кириллом Плетневым. Всеобщее внимание Нинидзе привлекла не нарядом, а тем, что в зале вместе с ней присутствовали ее бывший муж и экс-супруг Ксении Собчак, с которым Нино, по всеобщему мнению, связывали романтические отношения после ее развода. Но, как рассказали очевидцы, ни один, ни другой кавалер Нино на показе не сопровождали, она была с сыном. Экс-супруг Собчак сидел отдельно в компании некой блондинки и ни разу за вечер не подошел к Нинидзе, чем окончательно подтвердил разрыв с актрисой. Зато Нино оказывал знаки внимания Плетнев. Едва фильм завершился, он подскочил к бывшей жене и вручил ей огромный букет цветов, а потом они вместе с их сыном покинули зал, передает «Пятый канал».Напомним, поклонники уже давно подозревают, что лав-стори Нинидзе, случившаяся после развода, по всей видимости завершена. Говорят, произошло это еще весной. Не случайно в то время артистка делилась с поклонниками печальными постами и рассуждала о том, что в ее жизни случились неприятные перемены. Однако официально никаких заявлений о своем романе она не делала. К слову, на днях Нино заподозрили в романе с молодым и привлекательным музыкантом Eto Leon. Актриса работала с ним над совместным синглом, получившимся очень лиричным и проникновенным, однако артистs так здорово смотрелись в кадре, что поклонники Нинидзе немедленно принялись сватать ее за симпатичного брюнета.