Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он оправдался, но его раскритиковали в сети: "Ты не заслуживаешь Нюши"

Вадим Карасев

Певица Нюша дала интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу "Света вокруг света" и рассказала, что пережила измену во время второй беременности. Так, в прошлом году певица стала матерью во второй раз: у нее и ее мужа родился сын Саффрон (у пары также есть дочь Симба).





В прошлом году мы с мужем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена. Важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов, — рассказала Нюша в интервью. Нюша добавила, что это было непростое для нее время, однако они с мужем смогли пережить это, не разрушив семью. Не могу посоветовать, как правильно поступать, но важно простить сердцем.

Признание Нюши вызвало широкий резонанс, и этот случай стали обсуждать в соцсетях. Муж певицы Игорь Сивов прокомментировал эту историю во время прямого эфира в инстаграме* и заявил, что этот случай дал им возможность понять, что было не так в их отношениях.

Мы приняли решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация.

Он добавил, что восприятие этой истории пользователями сети зависит от них самих.

Вы вправе говорить все, что хотите. Злость, ненависть — это же не про меня и мою семью, это про вас. Мы хотим показать, что можно не просто простить и поверить в это, а посмотреть в себя — почему это произошло? Кто-то в паре теряет сексуальность — почему? Вопрос надо задавать себе, а не партнеру.

Никто здесь не оправдывается, мы лишь транслируем то, что чувствуем. Многие считают, что у известных личностей все хорошо, они такие золотые, у них все прекрасно! Мы тоже люди, которые на публичном пьедестале, и у нас тоже есть вопросы и проблемы.

Поклонники Нюши, однако, раскритиковали его. С Нюшей все понятно, даже без комментариев. Но вот ее муж — это жесть… Человек, который не смог сохранить семью, у которого второй брак, который изменил нынешней жене, которая только родила ребенка, и он еще делает марафоны и кого-то учит? — пишет в комментариях под видео с интервью на YouTube пользователь Anastasia Kern.

Ваш муж уничтожил вашу карьеру! Очнитесь! Измена — это ужасно, себя не уважаете. Музыка, творчество — это ваше. Задумайтесь, откройте студию танцев свою. Певица умерла! — комментирует пользователь Настасья.

Комментарии появились и в инстаграме*.

Мы думаем, что зря простила измену мужу, — написала пользователь @annaanna12277 в профиле певицы.

Ты изменщик. Ты не заслуживаешь Нюши, она милая и хорошая и красивая женщина, — написала пользователь @aliyeva_rafiqa_ под постом Сивова в инстаграме*.

Историю обсуждают и в телеграме. Нюша призналась, что во время второй беременности ее муж Игорь Сивов, который теперь тоже продает какие-то в меру бессмысленные курсы, конкретно так сходил налево, но семейство справилось с этим ударом. После того, как он плотоядно снимал на камеру прелести Вики Лопыревой, мы вообще не удивлены, да и давайте сразу: если мужик внезапно бросает бизнес, рвется сначала контролировать нормально без него работавшую деятельность жены, затем идет в инфоцыгане и называет себя "амбассадором осознанного отцовства", ждать подвоха от такого надо прямо 24/7. Тот случай, когда даже Егор Крид лучше, — пишет телеграм-канал "Антиглянец".

Сегодня Нюша и ее проблемы захватили меня полностью. Вот как, объясните мне, пожалуйста, перестать орать с того, что ее муж — "мистер семейные ценности", "мистер идеальное воспитание детей", "амбассадор отцовства" и автор курсов по просветленному просветлению, изменил Нюше. Где-то между духовными трансформациями и рождением второго ребенка. Наверное, с какой-то верноподданной ученицей, — пишет телеграм-канал "Светский интроверт".

Игорь Сивов — бизнесмен, который сейчас занимается коучингом, он проводит марафоны, а также ведет курсы на тему осознанного отцовства.

Это уже не первый случай, когда поклонники звезды вступаются за своего кумира, столкнувшегося с изменой, и критикуют изменщика: ранее фанаты певицы Шакиры начали травить в соцсетях ее бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике, а некоторые даже пришли на его игру и начали скандировать имя Шакиры.

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Ксения Смирнова