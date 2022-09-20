Объем ввезенных по параллельному импорту товаров оценили

Вадим Карасев

Минэкономразвития: по параллельному импорту в Россию товаров на 9 миллиардов долларов

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в Россию по параллельному импорту завезли более 1,3 миллиона тонн товаров на общую сумму свыше 9 миллиардов долларов. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на выступление министра на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и контролю.

«Ввезено более 1,3 миллионов тонн товаров на 9,3 миллиарда долларов. Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники, бытовой химии», — заявил Решетников.

Он отметил, что импорт товаров в Россию начал восстанавливаться в третьем квартале — в основном за счет потребительского импорта, который прошел нижнюю точку спада во II квартале этого года. По оценке министра, в 2023 года начнет расти и инвестиционный импорт.

Решетников напомнил, что план первоочередных мер правительства содержал большой пакет программ льготного кредитования бизнеса, призванных насытить экономику оборотными средствами, поддержать спрос и сохранить компании. Сейчас, по словам министра, кредитование экономики идет уже не за счет льготных программ, а за счет снижения ключевой ставки и рыночного кредитования.

«Надо отметить, что пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки тоже шаг в этом же направлении»,— добавил глава Минэкономразвития.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что прогноз по объему параллельного импорта в Россию за 2022 год скорректировали в сторону увеличения — с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов.

