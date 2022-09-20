ОП ЛНР призвала главу республики Пасечника немедленно провести референдум

Вадим Карасев

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России, сообщает РИА "Новости".

В заявлении сказано, что такой шаг не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.

В Общественной палате отметили, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации сплотили местное население и укрепили его волю и веру.

По словам главы Общественной палаты Алексея Карякина, население республики верит в то, что после плебисцита настанет стабильность. Он также выразил надежду, что ответ от главы ЛНР Леонида Пасечника последует в ближайшее время.