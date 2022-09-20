Почему Светлана Лобода не выступит в Германии
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Почему Светлана Лобода не выступит в Германии

Почему Светлана Лобода не выступит в Германии
Певица Светлана Лобода неожиданно решила отменить свое выступление. Известная журналистка Алена Жигалова напомнила, как украинская певица Светлана Лобода отменила концерты в Германии из-за того, что на билетах якобы было написано про спонсора в лице Первого канала. Артистка тогда публично заявила, что это ошибка и им придется перепечатать плакаты.
Однако на самом деле, считает Жигалова, дело совсем в другом. «Зима — близко, и Европа скоро столкнется с очень серьезными энергетическими проблемами. И от украинцев европейцы уж очень устали. Одни проблемы из-за них теперь. Выступления могли попросту отменить», — заявила она в программе «Алена, блин». Кстати, солист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка косвенно эту информацию подтвердил.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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