Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек (15 фото)
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Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек (15 фото)

Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушекКогда влюбленные парень и девушка встречаются, то их жизнь начинает напоминать романтический голливудский фильм. А когда парочка съезжается, то розовые очки начинают постепенно темнеть, ибо принц на белом коне оказывается не таким уж и идеальным, как, собственно, и принцесса. Но это совершенно нормальная история. Если ко всему относиться со здравым смыслом и юмором, который помогает сглаживать все острые углы, то любые кризисы можно преодолеть.


Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек
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По материалам: триникси

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Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек (15 фото)
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек (15 фото)
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