Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек (15 фото)

Вадим Карасев

Когда влюбленные парень и девушка встречаются, то их жизнь начинает напоминать романтический голливудский фильм. А когда парочка съезжается, то розовые очки начинают постепенно темнеть, ибо принц на белом коне оказывается не таким уж и идеальным, как, собственно, и принцесса. Но это совершенно нормальная история. Если ко всему относиться со здравым смыслом и юмором, который помогает сглаживать все острые углы, то любые кризисы можно преодолеть.