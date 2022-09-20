Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

Вадим Карасев

Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет. О смерти актера сообщил телеграм-канал Baza и другие источники.

Авария произошла днем 20 сентября на трассе М-8. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу, столкнулись грузовой и легковой автомобили. Актер и его водитель погибли, водитель фуры находится в реанимации.

Сергей Пускепалис — советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра имени Волкова, заслуженный артист России.

Как актер получил известность благодаря съемкам в фильмах Алексея Попогребского "Простые вещи" и "Как я провел этим летом", после чего стал много сниматься в кино. Среди его известных работ — "Метро", "Жизнь и судьба", "Битва за Севастополь".

У Сергея Пускепалиса остались жена Елена и сын Глеб.

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