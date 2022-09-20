Полиция сообщила о краже картины из Третьяковской галереи
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Полиция сообщила о краже картины из Третьяковской галереи

Полиция сообщила о краже картины из Третьяковской галереи

Художница Екатерина Скиба заявила о том, что ее картина "Волна" пропала из Третьяковской галереи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Скиба участвовала в выставке "Российская премия искусств", которая проходила с 10 по 18 сентября в помещении Третьяковской галереи на Крымском Валу. Художница предоставила четыре своих полотна, на закрытии она не нашла одно и них. Речь идет о картине "Волна" 2021 года.


Организаторы выставки заметили пропажу 16 сентября, но не приняли никаких мер, а также не сообщили художнице о происшествии. Скиба обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже.

Напомним, что Государственная Третьяковская галерея разместила в "Яндекс.Коллекциях" полный фотоархив своих выставок – всего 47 различных экспозиций. Большая часть из них публикуется впервые.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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