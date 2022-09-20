Порядок присуждения некоторых премий Правительства изменили

Речь идет о конкурсах в области качества, финансирование проведения которых осуществляется без привлечения средств бюджетов. Соответствующее постановление кабмина от 9.09.2022 № 1585 вступает в силу 20 сентября.

Как следует из документа, проводить конкурс на соискание премий Правительства в области качества, а также других конкурсов в области качества, финансирование проведения которых осуществляется без привлечения средств бюджетов, будет АНО «Российская система качества».

Эта автономная некоммерческая организация была учреждена распоряжением Правительства в апреле 2015 года для «обеспечения качества российских товаров, повышения их конкурентоспособности, продвижения на внутренний и внешний рынки и решения задачи импортозамещения».





Сегодня «Российская система качества» занимается исследованием товаров и услуг, стандартизацией, сертификацией, а также информированием и защитой прав потребителей в целях повышение качества жизни граждан.